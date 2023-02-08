ВС РФ уничтожили в Харькове цеха авиазавода, где модернизировали БПЛА

Российские войска нанесли удар по цехам авиазавода в Харькове, в которых модернизировались беспилотники, сообщает Минобороны России.

"Уничтожены цеха предприятия авиационной промышленности, в которых осуществлялась модернизация беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов", — говорится в сводке военного ведомства.

Кроме того, ВС РФ удалось уничтожить склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ в Харьковской области.