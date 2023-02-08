08 Февраля 2023
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Общество За рубежом
Фото: Накануне.RU

В Америке в самолете загорелось зарядное устройство, есть пострадавшие

В США несколько человек пострадали при возгорании зарядного устройства на борту самолета, выполнявшего рейс между городами Сан-Диего и Ньюарк.

"Четыре человека были доставлены в больницу после того, как загорелось зарядное устройство на борту рейса United Airlines рано утром во вторник", - сообщает телеканал ABC News, данные приводит РИА Новости.

Вскоре после взлета обнаружилось, что горит устройство внутри кармана сиденья первого класса. По официальным данным, экипаж предотвратил распространение огня, поместив зарядное устройство в термопакет. Самолет благополучно вернулся в международный аэропорт Сан-Диего, где был встречен местной пожарной охраной и сотрудниками медицинской службы.

По данным авиакомпании, четыре бортпроводника были доставлены в больницу в целях предосторожности, два пассажира были осмотрены на месте. В United Airlines поблагодарили экипаж за оперативную реакцию и пообещали доставить до пунктов назначения всех своих клиентов. Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что займется расследованием происшествия.

Теги: США, United Airlines, Сан-Диего - Ньяюрак



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