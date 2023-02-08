Игорь Бабушкин поздравил астраханских учёных: У нашего региона мощный научно-технологический потенциал

Сегодня на торжественном приёме в честь Дня российской науки губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин вручил награды лучшим молодым учёным региона, сообщает пресс-служба главы области.

Губернатор отметил, что преданность выбранному делу работников науки поможет обеспечить России надёжный технологический суверенитет. «У нашего региона мощный научно-технологический потенциал. С каждым годом растёт число молодых исследователей и новаторов – увлечённых, целеустремлённых, готовых помогать в развитии региона и всей страны», - сказал Игорь Бабушкин.

Глава Астраханской области осмотрел выставку научных проектов и уточнил у школьников и студентов практическую пользу разработок. Он подчеркнул, что очень важно, чтобы наука соединялась с прикладными решениями.

Научно-техническую сферу Астраханской области представляют 11 крупных организаций. Кроме того, функционируют малые инновационные предприятия, бизнес-инкубаторы и технопарки. Региональные вузы ежегодно выпускают сотни специалистов, реализуются проекты образовательных и научных организаций в нефтегазовом секторе, медицине, судостроении и сельском хозяйстве. Несколько лет подряд проводится Каспийский научный форум, который стал авторитетной площадкой для обмена опытом, укрепления международного партнёрства и решения ключевых задач на Каспии.