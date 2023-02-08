Охранника скандальной ямальской школы-интерната уволили за пьянство на рабочем месте

В Панаевской школе-интернате уволен охранник, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Ямала.

Ранее сотрудника застали нерезвым на рабочем месте, сняли на видео и выложили в сеть.

Кроме того, в соцсетях появились кадры издевательств и насилия над детьми в школе-интернате. На одном из видеороликов, который опубликовал паблик "Голос Тундры", мужчина бьет ученика ногой. Дети отказывались одеваться. Вошедший в комнату мужчина пнул ученика ногой.

"Вы что борзеете? Террора хотите?" - поинтересовался он у подростков. Позднее власти сообщили о его увольнении.

На другом видеоролике видно, что педагоги проводят у детей обыск: взрослые осматривают сумки и личные вещи детей. Что именно ищут - не уточняется.