08 Февраля 2023
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Охранника скандальной ямальской школы-интерната уволили за пьянство на рабочем месте

В Панаевской школе-интернате уволен охранник, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Ямала.

Ранее сотрудника застали нерезвым на рабочем месте, сняли на видео и выложили в сеть.

Кроме того, в соцсетях появились кадры издевательств и насилия над детьми в школе-интернате. На одном из видеороликов, который опубликовал паблик "Голос Тундры", мужчина бьет ученика ногой. Дети отказывались одеваться. Вошедший в комнату мужчина пнул ученика ногой.

"Вы что борзеете? Террора хотите?" - поинтересовался он у подростков. Позднее власти сообщили о его увольнении.

На другом видеоролике видно, что педагоги проводят у детей обыск: взрослые осматривают сумки и личные вещи детей. Что именно ищут - не уточняется.

Теги: школа-интернат, охранник, увольнение



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.02.2023 11:34 Мск На Ямале педагог, пнувший ребенка в школе-интернате, уволился по собственному желанию


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