В Челябинске зафиксировали превышения по сероводороду и оксиду азота

В Челябинске 8 февраля зафиксировали превышения по сероводороду и оксиду азота, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.

"8 февраля фиксировались превышения разовых предельно допустимых концентраций по таким загрязняющим веществам, как аэрозольные частицы, оксид азота и сероводород", - говорится в сообщении.

Все данные переданы в надзорные органы для принятия мер дальнейшего реагирования.

Добавим, что в Челябинске с 6 февраля до 19 часов 8 февраля объявлено предупреждение о НМУ первой степени. В городе наблюдается глубокая инверсия и высокая влажность.