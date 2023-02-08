08 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В февральские праздники между Екатеринбургом и Москвой запустят дополнительные поезда

На время февральских праздников РЖД назначает дополнительные поезда между Екатеринбургом и Москвой. Составы будут следовать через Пермь, уточняет пресс-служба СвЖД.

Из уральской столицы поезд отбывает 21 и 26 февраля, а из Москвы - 22 и 27 февраля.

Всего Российская железная дорога запустит в февральские праздники более 200 дополнительных поездов дальнего следования, среди которых и поезд маршрутом Тюмень - Оренбург. Билеты уже в продаже.

В пресс-службе СвЖД отметили, что в случае повышения спроса, в составы уже назначенных поездов будут также включать дополнительные вагоны.

Теги: праздник, Екатеринбург, Москва, поезд



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