В февральские праздники между Екатеринбургом и Москвой запустят дополнительные поезда

На время февральских праздников РЖД назначает дополнительные поезда между Екатеринбургом и Москвой. Составы будут следовать через Пермь, уточняет пресс-служба СвЖД.

Из уральской столицы поезд отбывает 21 и 26 февраля, а из Москвы - 22 и 27 февраля.

Всего Российская железная дорога запустит в февральские праздники более 200 дополнительных поездов дальнего следования, среди которых и поезд маршрутом Тюмень - Оренбург. Билеты уже в продаже.

В пресс-службе СвЖД отметили, что в случае повышения спроса, в составы уже назначенных поездов будут также включать дополнительные вагоны.