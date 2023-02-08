Решение об участии россиян в Олимпиаде-2024 будет принято летом – власти Франции

Решение об участии спортсменов из России в Олимпиаде-2024 (пройдет в Париже) будет приниматься грядущим летом, сообщил официальный представитель правительства Франции Оливье Веран.

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"Международный олимпийский комитет призвал дать возможность российским атлетам участвовать в ряде международных соревнований под нейтральным флагом. Но решение МОК не относится к Олимпийским играм в Париже в 2024 году. В этой связи решение должно быть принято летом. Никакого официального решения совместно с МОК еще вынесено не было", - заявил Веран.

Сейчас у властей разных стран и национальных олимпийских комитетов нет единого мнения по поводу россиян. Есть только предложенная и в целом одобренная концепция Международного олимпийского комитета (нейтральный флаг, никаких чиновников, проверка на высказывания в отношении СВО).

При этом во многих видах спорта уже сейчас начинается сезон квалификаций, по итогам которого спортсмены могут попасть или не попасть на Олимпиаду. Ранее МОК заявил, что не будет давить на международные федерации, чтобы они допускали россиян до текущих соревнований.