08 Февраля 2023
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Происшествия За рубежом
Фото: Volkan Kasik/Anadolu Agency via Getty Images

Уровень моря поднялся в турецком Искендеруне после землетрясений, жителей эвакуировали

В районе Искендерун турецкой провинции Хатай после землетрясения поднялся уровень моря, сообщил телеканал NTV.

Побережье было затоплено, людей пришлось эвакуировать с опасных мест.

При этом, по данным телеканала, море не отступило даже спустя два дня после землетрясения.

По последним данным, при разрушительном землетрясении на юго-востоке Турции погибли более 8,5 тыс. человек, почти 50 тыс. получили ранения. Обрушились 6444 здания. Об этом объявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

При этом в Турции продолжаются подземные толчки: сегодня днем землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано в 37 км от города Газиантеп.

Теги: Искендерун, Турция, землетрясение



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