Раненая одноклассницей девочка из Химок пришла в себя

11-летняя девочка Соня из Химок пришла в себя. "Ран много, но, к счастью, внутренние органы не задеты. Она потеряла много крови, но детский организм обязательно справится, сегодня Соня в сознании и дышит сама, без ИВЛ. Родители рядом, не отходят от дочери ни на минуту", - сообщил в своем Telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он добавил, что для всех ситуация стала шоком. И поблагодарил врачей из Химок, Люберец и санавиации, которые сработали четко и быстро.

Накануне одноклассница нанесла 11-летней девочке около сотни ножевых ранений. Сейчас обидчица Сони находится на экспертизе в психиатрической больнице.