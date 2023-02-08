Англия ввела санкции против семи организаций и восьми физлиц из России

Великобритания ввела санкции против семи организаций и восьми физлиц из России, сообщает МИД королевства.

Речь идет, в частности, о компаниях Tropaz, РТ-Комплект, CST, "Универсалмаш" и "Липецк". Среди физлиц – бизнес-омбудсмен Борис Титов, владелец ИА Regnum Сергей Руднев.

Напомним, в декабре 2022 г. Великобритания ввела ограничительные меры в отношении представителей ФСБ и ВС РФ. Под санкции подпали, в частности, начальник отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Ростовской области Олег Ткаченко, сотрудник ФСБ Артур Шамбазов и замначальника 534-го военного следственного отдела по Черноморскому флоту Валентин Опарин.