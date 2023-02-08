Количество погибших при обрушении дома в Тульской области достигло восьми человек

Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Ефремове (Тульская область) выросло до 8 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

Mash пишет о семи погибших. По данным телеграм-канала, одна из жертв могла быть беременной.

Трагедия произошла 7 февраля. По предварительным данным, в газифицированном доме взорвался газ, обрушился первый подъезд. Причиной могла стать неисправность оборудования. Незадолго до происшествия жители жаловались на состояние газовых сетей.