08 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Администрация Сургутского района

Свердловские власти собираются изменить правила капремонта и его оплаты

Начиная с 1 марта сумма оплаты за капремонт для жителей Свердловской области может измениться. Особенно сильно изменения заметят жители новостроек, для которых трехгодичная отсрочка от платы может исчезнуть. Соответствующий законопроект сейчас рассматривается в законодательном собрании региона.

Согласно документу и пояснительной записке, собственники новостроек начнут оплачивать строку с капитальным ремонтом уже через полгода после сдачи дома в эксплуатацию. Инициаторы изменений заверяют, что несмотря на всю новизну дома, зачастую строители используют некачественные материалы, а потому через 5-10 лет эксплуатации МКД уже требуют капитального ремонта. В это же время цены на стройматериалы и рабочих растут, а потому, когда дому действительно потребуется срочный капремонт, денег на его счету просто не окажется.

Еще одним важным изменением станет установка единого тарифа не на три года вперед, а только на год. Ранее ежегодно изменять тариф можно было только в рамках индексации. Однако в 2023 году на эти изменения можно больше не ориентироваться. Утвердить тариф можно будет до 1 октября.

Последнее из главных изменений коснется домов, включенных в программу капитального ремонта. Если ранее собственникам давалось четыре месяца на определение способа формирования фонда капремонта: специальный счет или счет регионального оператора, то со вступлением законопроекта в силу, срок будет сокращен до трех месяцев.

Подробнее с законопроектом можно ознакомиться здесь. Рассмотрение, вероятно, состоится на ближайшем заседании заксобрания Свердловской области, которое запланировано на 21-22 февраля.

Напомним, на этой неделе власти запретили митинг против роста тарифов на капремонт и ЖКХ, который планировался в Екатеринбурге 11 февраля.

Теги: капремонт, оплата, законопроект



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