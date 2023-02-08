Приговор Сергею Фургалу огласят 10 февраля

Окончательный приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу огласят в пятницу, 10 февраля.

Сегодня гособвинитель в суде потребовал отправить Фургала в колонию на 23 год. 2 февраля суд присяжных пришел к выводу о виновности бывшего главы региона в трех эпизодах: двух убийствах и одном покушении на убийство.

Политика обвиняют в организации убийства бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также в покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского. Эпизоды относятся к 2004-2005 гг. Сам Фургал вины в этих преступлениях не признает и считает свое дело политически мотивированным.