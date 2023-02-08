08 Февраля 2023
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Спорт Свердловская область В России
Фото: пресс-служба МФК &quot;Синара&quot; / В. Латышев

Екатеринбург примет Финал четырех Кубка России по мини-футболу

Финал четырех Кубка России по мини-футболу сезона-2022/23 состоится в Екатеринбурге. Решение об этом было принято на заседании бюро исполкома Российского футбольного союза.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РФС, матчи пройдут во Дворце игровых видов спорта, который вмещает более 4,5 тысяч зрителей. В Финале четырех сыграют три последних обладателя трофея – "НорНикель", "Газпром-Югра" и "Синара", а также КПРФ.

Действующим обладателем Кубка России является екатеринбургский МФК "Синара". Как уточнили в пресс-службе команды, встречи пройдут 25 и 26 февраля. В первый день будут сыграны полуфинальные матчи, а на следующий состоятся финал и матч за третье место. Состав полуфинальных пар будет определен по итогам жеребьевки.

Стоит отметить, что Дворец игровых видов спорта в Екатеринбурге ранее принимал финал Кубка УЕФА по мини-футболу и Финал восьми женской Евролиги по баскетболу.

Теги: Екатеринбург, финал, Кубок России, мини-футбол



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