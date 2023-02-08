08 Февраля 2023
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Суд не стал арестовывать тюменца, собака которого покусала двухлетнего ребенка

Ленинский районный суд Тюмени не стал избирать меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении 23-летнего хозяина американского стаффордширского терьера, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Он подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

По версии следствия, 18 января 2023 года около 13.30 минут в лифте дома по улице Верхнетарманской города Тюмени мужчина ослабил поводок своей собаки, которая была без намордника. Собака напала на двухлетнего мальчика и покусала его лицо. Ребенку был причинен тяжкий вред здоровью.

Ситуацией заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. Суд не усмотрел оснований для домашнего ареста. Постановление суда не вступило в законную силу.

Теги: Александр Бастрыкин, собака, бойцовская порода



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