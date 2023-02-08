Алексей Текслер поручил оценить действия охранников во время драки подростков в челябинской школе

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил региональному министерству образовании и мэрии города дать оценку действий охраны и должностных лиц во время массовой драки подростков в образовательном центре №5 в Челябинске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Сегодня произошел вопиющий факт нарушения общественного порядка в стенах образовательного центра №5 в Челябинске. Прошу правоохранительные органы детально разобраться в этой ситуации, усилить профилактическую работу, это касается всех образовательных организаций региона, а министерству образования и администрации Челябинска провести анализ действий должностных лиц и охраны школы в этом конкретном случае", - подчеркнул Алексей Текслер.

В пресс-службе администрации города Накануне.RU сообщили, что глава Челябинска Наталья Котова поручила провести служебную проверку по факту инцидента в школе и представить ей в максимально сжатые сроки результаты проверки.

Напомним, по словам очевидцев, сегодня утром в школу забежали несколько человек, они были в масках, с молотками и, возможно, травматическим оружием. Вооруженные люди напали на троих парней, после чего выбежали из школы. По версии следствия, драка произошла между двумя группами подростков на почве бытового конфликта. Участники потасовки являются старшеклассниками. В лечебное учреждение поступили двое пострадавших с побоями. По данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве.