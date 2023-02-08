Сунак во время визита Зеленского предложит поставку более дальнобойного оружия

Великобритания предложит Киеву вооружение более дальнего радиуса действия, "чтобы нарушить способность России постоянно наносить удары" по критической инфраструктуре Украины. Об этом сообщает Sky News, ссылаясь на заявление офиса британского премьера Риши Сунака.

Какое именно вооружение Британия намерена поставить на Украину, не уточняется.

Британский премьер сегодня встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как ожидается, Сунак также предложит расширить программы обучения украинских морпехов и подготовки пилотов для истребителей по стандартам НАТО, сообщает РИА Новости.

Ранее Сунак заявлял, что королевство может передать Украине несколько истребителей.