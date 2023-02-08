Зеленский встретится с королем Великобритании Карлом III

Президента Украины Владимира Зеленского сегодня ждет аудиенция в Букингемском дворце: его примет король Великобритании Карл III, передает The Guardian.

Ранее стало известно, что Зеленский, прибывший в Великобританию с неанонсированным визитом, встретится с премьер-министром страны Риши Сунаком, также выступит перед парламентом и навесит украинских военных, которые проходят обучение в британских вооруженных силах.

Между тем, накануне стало известно, что Зеленского пригласили на саммит ЕС, который состоится 9-10 февраля в Брюсселе. Отправку приглашения подтвердил Евросовет. Там же отметили, что по соображениям безопасности никакой дополнительной информации не будет, так что говорить со 100-процентной вероятностью, что Зеленский приедет, не приходится.

Тем не менее, ряд украинских и американских СМИ сообщает, что Зеленский совершит эту поездку и выступит перед представителями ЕС не по видеосвязи, а вживую.