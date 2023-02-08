Следователи будут судить подозреваемого в смерти трех строителей на ямальском вокзале

В Новом Уренгое следователи будут судить подозреваемого в гибели трех строителей ямальском вокзале, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц).

По версии следствия, в 2021 г. обвиняемый, являясь субподрядчиком по монтажу силового электрооборудования в рамках строительных работ по железнодорожному вокзалу Коротчаево, был ответственным за соблюдение требований пожарной безопасности. Мужчина проявил небрежность, позволив работникам на время выполнения работ, поселиться на вокзале, который находился на капитальном ремонте.

Напомним, ночью, 22 декабря 2021 года из-за замыкания электропроводки произошел пожар. При его тушении обнаружены тела трех рабочих, один из которых являлся несовершеннолетним – 2004 года рождения. Рабочие погибли от отравления угарным газом.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.