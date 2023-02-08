В Челябинской области будут судить депутата за убийство жены и покушение на убийство двух человек

В Челябинской области будут судить депутата Полтавского сельского поселения Николая Швеца, обвиняемого в убийстве супруги на железнодорожной станции в Карталах и покушении на убийство свидетелей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР, по версии следствия, вечером 21 февраля 2022 года в здании производственного участка погрузочно-разгрузочного пункта железнодорожной станции Карталы обвиняемый выстрелил из гладкоствольного ружья в 34-летнюю работницу железнодорожной станции Карталы, которая была супругой обвиняемого. Женщина погибла. После этого он зашел в помещение железнодорожной станции, где увидел двух мужчин и произвел в них несколько выстрелов. Одному из них был причинен тяжкий вред здоровью. Преступление было совершено на почве личных неприязненных отношений.

Уголовное дело направлено в Карталинский городской суд для рассмотрения по существу.

Добавим, что по данным ГАС "Выборы", Николай Швец был избран депутатом Полтавского сельского поселения в сентябре 2020 года. У погибшей женщины и обвиняемого – трое детей. После убийства жены он ранил себя в живот.