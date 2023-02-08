08 Февраля 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

СМИ: Власти хотят попросить у бизнеса 200 млрд рублей для "затыкания" дыр в бюджете

Власти РФ хотят компенсировать часть дефицита бюджета за счет бизнеса. Правительство предложило Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП) выделить ему около 200 млрд руб. в виде разовой помощи. Бизнес в ответ предложил немного повысить налог на прибыль, пишет The Bell (внесен в реестр СМИ-иноагентов Минюста РФ). По данным Bloomberg, правительство также рассматривает возможность повышения дивидендов для госкомпаний и единовременные выплаты со стороны крупных компаний.

РСПП подготовил материалы, в которых возражает правительству. В частности, деловой союз обратил внимание на то, что бизнесу придется доплатить налог на прибыль с положительной курсовой разницы, которая возникла из-за резких колебаний рубля в 2022 году.

Союз предлагает не заставлять бизнес платить дважды и все-таки от какой-то из "хотелок" отказаться: либо забыть про 200-250 млрд руб., о которых шла речь в декабре 2022 года, либо не взимать налог с курсовой разницы. Во втором случае можно вместо этого увеличить в 2023 году для всех ставку налога на прибыль.

Теги: бюджет, дефицит, правительство, бизнес, рспп



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