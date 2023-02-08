08 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Нижнем Тагиле УК задолжала своим работникам около 5 млн рублей

В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты сотрудникам управляющей компании.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проведенная проверка показала, что в ООО "УК Восточная" образовалась задолженность по заработной плате перед 31 работником за период с июня по ноябрь прошлого года. Общая сумма долга составила около 5 млн рублей.

По итогам проверки директор УК получил представление об устранении нарушений трудового законодательства. Также в суд были направлены иски о взыскании задолженности.

Кроме этого, следственными органами против директора ООО "УК Восточная" возбуждено уголовное дело. Речь идет о части 2 статьи 145.1 УК РФ (Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).

Сейчас проводится расследование. Как добавили в прокуратуре, вопрос с выплатой денег сотрудникам остается на контроле.

Теги: УК, зарплата, долг, Нижний Тагил



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