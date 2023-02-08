Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил ученых региона с Днем российской науки

Более 1 миллиарда рублей направит Новосибирская область на стимулирование научной, научно-технической и инновационной деятельности в регионе в 2023 году. Кроме того, по предложению молодых ученых в регионе запустят новые проекты – «Пушкинскую карту» для аспирантов и создание новых молодежных лабораторий. В День науки такое заявление сделал губернатор Андрей Травников.

Глава региона поздравил учёных, исследователей, сотрудников НИИ и университетов, всех, кто связан с наукой, и жителей Новосибирской области с праздником и обозначили главные задачи, которые предстоит решить для усиления позиций региона в научной среде. Также глава региона провел встречу с молодыми учеными.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, регион вошел в группу лидеров (6 позиция) национального рейтинга научно-технологического развития субъектов РФ, который впервые сформировали в 2022 году.

«Но это ни в коем случае не корректирует наше лидерское место в научных исследованиях, которое для нас определил Президент страны, назвав Новосибирск научной столицей России. Мы это осознаем, соответствуем и будем соответствовать. Но экономика нашей области настолько разностороння и многогранна, что сухие цифры статистики показывают — сфера исследований занимает не самую большую долю. Наша задача сделать так, чтобы эта доля росла, а самое главное, чтобы результаты исследований и инновационной деятельности влияли на развитие всех отраслей экономики региона», — заявил Андрей Травников.

Возможности для этого есть – это не только масштабные проекты развития научной инфраструктуры, в которые вовлечены многие новосибирские предприятия, но и меры поддержки — мощные инструменты по стимулированию научной, инновационной деятельности. Среди таких проектов — строительство ЦКП СКИФ и кампуса НГУ, реализация десятков научных проектов в рамках программы «Академгородок 2.0», проекты СиббиоНОЦ. Под решение этих задач региональное правительство настраивает меры поддержки учёных, научных исследований, инновационных компаний. Так, в областном бюджете на 2023 год на мероприятия госпрограммы «Стимулирование научной, научно-технической и инновационной деятельности» предусмотрено более миллиарда рублей.

«И это только по эгидой регионального министерства науки и инновационного развития. Немалые средства сконцентрированы в программах других министерств – минпромторга, минсельхоза, минЖКХ. Задача этого года – донастроить наши инструменты — различные меры поддержки отраслей, предприятий — таким образом, чтобы приоритет отдавался развитию кооперации внутри региона, чтобы одно предприятие развиваясь, помогало развиваться другим. И акцент необходимо сделать на использование результатов исследований, на внедрение новых технологий, созданных в Новосибирской области. Это первый шаг», — обозначил направление работы Андрей Травников.

В ходе встречи с молодыми учеными губернатор сообщил, что в результате обсуждений было принято решение запустить региональный проект «Пушкинская карта» для аспирантов: он должен начать работать с мая. Еще один федеральный инструмент, который уже доказал свою востребованность и эффективность – молодёжные лаборатории. По условиям конкурсного отбора для получения государственной субсидии на создание научной молодежной лаборатории ее руководитель и две трети коллектива должны быть не старше 39 лет. В Новосибирской области сегодня работает уже десять молодежных лабораторий. Но запрос со стороны ученых на них – гораздо больше. В итоге региональными властями было принято решение о создании молодежных лабораторий не только в рамках нацпроекта, но и за счёт средств регионального бюджета.