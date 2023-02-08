08 Февраля 2023
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Армия и ВПК ДНР и ЛНР
Фото: Накануне.RU

Ситуация на линии фронта в ЛНР очень сложная, ВСУ готовятся контратаковать - Пасечник

Ситуация на линии фронта в ЛНР очень сложная, заявил врио главы республики Леонид Пасечник. Украинская армия "скапливает там достаточные резервы, достаточные силы для того, чтобы контратаковать, вернуть утраченные территории", пояснил он.

Ранее подполковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил ТАСС, что дефицит военнослужащих узких специальностей в подразделениях Вооруженных сил Украины, действующих в зоне проведения специальной военной операции, превышает 50%. "Установлено, что некомплект военнослужащих узкой специализации составляет более 50%. Порядка 65% офицеров не имеют специального образования (в лучшем случае, курсы), из них большая часть имеют воинскую выслугу менее года", - сказал он.

По словам Марочко, около 80% офицерского состава украинских войск смогли получить боевой опыт только во время СВО.

Теги: лнр, леонид пасечник, всу, контратака



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