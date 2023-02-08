08 Февраля 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Telegram-канал Baza/ t.me/bazabazon

В Челябинске возбуждено уголовное дело после массовой драки в школе

В Челябинске возбуждено уголовное дело о хулиганстве после драки подростков в образовательном центре №5, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Напомним, по словам очевидцев, сегодня утром в школу забежали несколько человек, они были в масках, с молотками и, возможно, травматическим оружием. Вооруженные люди напали на троих парней, после чего выбежали из школы.

По версии следствия, драка произошла между двумя группами подростков на почве бытового конфликта. Участники потасовки являются старшеклассниками. В лечебное учреждение поступили двое пострадавших с побоями.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте происшествия работают следователи – криминалисты аппарата следственного управления. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления,", - говорится в сообщении.

Также по данному инциденту проверку проводит прокуратура, в ходе которой будет проверено соблюдение безопасных условий пребывания учащихся в образовательной организации и исполнение федерального законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Теги: подростки, хулиганство, драка, уголовное дело,



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