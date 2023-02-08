В Минфине раскритиковали законопроект о социальных вкладах

Минфин России поддерживает законодательную инициативу о социальных вкладах с повышенной ставкой для граждан с низким доходом. Однако к проекту закона есть несколько довольно существенных замечаний.

"Мы прорабатывали с коллегами с ЦБ, в целом идея здравая. Но, на наш взгляд, на практике, наверное, будет плохо реализуема. Мы поддержали этот законопроект, но с рядом довольно существенных замечаний", - цитирует ТАСС заявление журналистам директора департамента финансовой политики Минфина Ивана Чебескова.

Там идея, объяснил Чебесков, чтобы на вклад до 100 тыс. (руб.) гражданин мог получить ставку, которая будет чуть лучше, чем по обычным вкладам.

"На практике это надо как-то администрировать, чтобы это был один вклад, а не все вклады. То есть нужно создавать систему, где эта информация будет собираться. Это довольно серьезные информационно-технологические изменения, которые нужно будет внедрять и банкам, и кому-то, кто это будет агрегировать", - сказал Чебесков.

В ноябре 2021 г. Банк России предложил создать специальный вклад для граждан с невысокими доходами. Процентная ставка по такому вкладу может быть привязана к уровню инфляции или ключевой ставке.