В Екатеринбурге сотрудники оборонного завода не могут попасть на работу из-за "платного КПП"

Рабочие Екатеринбурга, которые трудятся в здании на улице Щорса, 7, уже второй день борются с КПП, где со вчерашнего дня установлен шлагбаум. Как сообщает 66.RU, это был единственный проезд к рабочим местам, однако сейчас от сотрудников требуют оформлять пропуска, а от предприятий - платить по 150 тыс. руб. за заключение договора.

Все началось в прошлом году, когда часть имущественного комплекса бывшего завода радиоаппаратуры, до недавнего времени принадлежавшего "Ростеху", купил нижегородский завод "Электромаш". Теперь на площадке продолжается открытое противостояние между новыми собственниками имущества обанкроченного предприятия и владельцами компаний, работающих на территории завода.

По данным редакции, главным заинтересованным в этой сделке лицом якобы стала компания ООО "Легион-Строй". Вероятно, с ее подачи контролировались два из трех КПП, однако на днях компания якобы заключила договор ЧОП "Формула безопасности" на обслуживание и третьего КПП. В результате у шлагбаума скопились автомобили, заблокировавшие движение. На место выезжали сотрудники полиции и ГИБДД, однако единственное, что они сделали - приняли заявление об ограничении проезда и вызвали участкового.

Адвокат одной из компаний Полина Тамакулова заявила охранникам, что шлагбаум был установлен н территории общего пользования, и решать, что устанавливать на таких землях, может только министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области. Однако у ООО "Легион-Строй" на это другое мнение. По словам представителя организации Андрея Шатунова, шлагбаум на Щорса стоит еще с 1950-х годов, а сотрудники могут свободно попасть на рабочие места при оформлении временных пропусков.

"Всех пускают - пусть идут до литера Е и выписывают временные пропуска. Чтобы получить постоянные пропуска, надо заключить договор. Аренда, как вы знаете, стоит денег. Мы, как собственники участка, всю затратную часть берем на себя. Получается, пользуются территорией все, а затраты только на нас. Вкладывайтесь тоже. У кого есть договор сервитута (право ограниченного пользования чужим земельным участком), те без проблем пользуются территорией", - заявил Андрей Шатунов.

Собеседники издания рассказывают, что представители компании якобы уже давно промышляют огораживанием территорий: ставят заборы и блокируют въезды и выезды. Вероятными конечными мотивами лиц, стоящими за приобретением комплекса бывшего завода радиоаппаратуры, может быть выселение предприятий и освобождение территории под постройку ЖК.

На сегодняшний день ситуация такова: сотрудников и арендаторов компаний не пускают через КПП без оформления временного пропуска или договора на постоянные. Тем временем на территории завода находится предприятие "НПК ВИП", которое изготавливает продукцию для оборонного комплекса. По словам его директора по юридическим и финансовым вопросам Надежды Фарнековой, с предприятия уже требуют заключить договор пропускного режима стоимостью в 150 тыс. руб.