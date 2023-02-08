Под завалами в Турции оказалась семья из четырех россиян

Семья из Москвы оказалась под завалами жилого дома на юге Турции, пишет Mash.

По данным телеграмм-канала, речь идет о супругах с двумя сыновьями, которым 1,5 и 4 года. Местные спасатели не могут их вытащить из-под бетонной плиты третьи сутки. Вызволять их отправилась бригада МЧС РФ.

Mash сообщает, что за несколько дней до трагедии Аталай и Ирина Эрйетли отправились к родителям мужчины на малую родину. Когда многоэтажки стали рушиться, семья не успела выбежать на улицу. Они живы, но заблокированы внутри разрушенного здания, причем вне зоны доступа для местных спасателей. "МК" пишет, что без специального подъемного крана разобрать завалы не удается.

Отец Аталая смог выбраться сам и теперь вместе с друзьями просит о помощи через соцсети, пишет Mash.