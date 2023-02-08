Подъем заболеваемости СOVID-19 идет в РФ на протяжении четырех недель

Подъем заболеваемости коронавирусом наблюдается в России на протяжении четырех недель, сообщили в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, более 40% случаев приходится на Москву, Петербург и Московскую область.

При этом введения дополнительных мер не требуется - как правило, болезнь протекает в легкой форме, отметили в Роспотребнадзоре.

На прошлой неделе в России был зафиксирован второй случай заражения подштаммом "кракен" штамма "омикрон". Пациент находится в Тыве. Сообщается, что он переносит заболевание легко, без клинических последствий. В Роспотребнадзоре уверены, что "кракен" вряд ли получит широкое распространение.