Духовно-нравственным воспитанием петербуржцев займутся пиарщики Беглова с низкой социальной ответственностью

Сегодня, 8 февраля, депутаты Законодательного собрания рассмотрят в первом чтении поправки в закон «О грантах Санкт-Петербурга», одобренные губернатором Александром Бегловым. В случае одобрения изменений, на гранты из городского бюджета смогут претендовать организации, продвигающие традиционные духовно-нравственные ценности и занимающиеся отстаиванием исторической правды. Тенденция, безусловно, положительная, однако в итоге может оказаться так, что гранты получат занимающиеся пиаром Беглова структуры, а траты средств будут максимально закрыты. Такие ситуации в Петербурге повторялись уже неоднократно.

Проблемы с патриотизмом

Проблемы с духовно-нравственными ценностями, защитой исторической памяти и патриотизмом в Петербурге действительно имеются, о чем неоднократно писала пресса. Усугубляет ситуацию тот факт, что проблемам этим подвержены высокопоставленные чиновники города.

Так, самый громкий скандал, вышедший на федеральный уровень, произошел летом 2022 года. Тогда на закрытие Суперкубка по футболу на главной футбольной арене Петербурга позвали выступать группу «Би-2», солисты которой неоднократно выступали с грубыми высказываниями против России и российской армии. Изначально закрывать матч должен был Сергей Шнуров. Как отмечали СМИ, на выборе «Би-2» настоял губернатор Беглов, у которого имеется личный конфликт со Шнуровым, неоднократно высмеивавшим губернатора в своих песнях. Таким образом личная неприязнь одного чиновника поставила под удар репутацию всего города.

Инцидент оказался не единичным случаем. Не меньше резонанса вызвал срыв выставки «Мариуполь – битва за русский мир» чиновниками Пушкинского района Петербурга. Никто из них за произошедшее ответственности не понес.

Сам Александр Беглов подвергался жесткой критике со стороны горожан, политиков и общественных активистов за отсутствие поддержки специальной военной операции по защите Донбасса. Когда же губернатор попытался продемонстрировать свой патриотизм, то оказалось, что продиктован он не духовно-нравственными ценностями, а интересами куда более материальными.

Губернаторские ценности

Пресс-службой Смольного было широко распиарено побратимство Петербурга с освобожденным Мариуполем. Губернатор распорядился направлять на восстановление города-побратима деньги через фонд «Победа». Ранее этот малоизвестный фонд никогда ничем подобным не занимался, зато его руководителем оказался Василий Волобуев, сопредседатель избирательного штаба Беглова в 2019 году.

Когда этот факт вскрылся, в Смольном попытались сгладить ситуацию и назначили в фонд чиновника из строительной отрасли Андрея Полевого. Но ситуация лишь усугубилась, ведь Полевой оказался бизнес-партнером главы Комитета по строительству Игоря Креславского, семье которого принадлежит строительный холдинг «РСТИ». Прошел почти год с того момента, как фонд «Победа» начали использовать для финансирования восстановления Мариуполя, но за это время ни депутаты Заксобрания, ни общественные активисты таки не получили ответ, как и на что «Победа» тратит деньги. А между тем, из городского бюджета выделяется все больше средств на функционирование фонда.

Похожим образом обстоит дело с дооснащением петербуржцев, отправившихся на фронт. Все госзаказы губернатор сконцентрировал в руках всего одного предприятия – НПО «Спецматериалы». Александра Беглова совсем не смутило, что против компании возбуждено уголовное дело о мошенничестве в связи с поставками фальсифицированной продукции для нужд МВД. Что не удивительно, ведь владелец НПО «Спецматериалы» Михаил Сильников является давним другом губернатора.

Как видно, проблемы с духовно-нравственными ценностями стали нормой для Смольного в целом и губернатора Александра Беглова в частности. Учитывая сложившиеся тенденции можно ожидать, что новые гранты из городского бюджета также будут доставаться связанным с губернатором людям. Среди наиболее вероятных претендентов можно отметить журналиста Александра Малькевича, уже снимающего на средства грантов фильмы о «подвигах Беглова», блогера Николая Камнева, занимающегося обелением репутации Беглова в соцсетях на бюджетные средства, и главу ЦУР Елену Никитину, главного пиарщика Смольного.

Учитывая, что претенденты на гранты уже есть, можно ожидать положительного решения подконтрольного губернатору Заксобрания по его же законопроекту. Под вопросом остается лишь размер этих самых грантов. Известно, что Смольный уже объявил о готовности выделить 17 миллионов рублей для НКО на проведение двух мероприятий патриотического характера.