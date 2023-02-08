Около тысячи уральцев оставляют без единственной аптеки, работавшей с 1963 года

Около тысячи жителей нескольких сел на Среднем Урале могут остаться без единственной аптеки. Об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

Как рассказал он в своем Telegram-канале, письмо за подписью 127 жителей села Квашнинское пришло ему сегодня утром. По словам уральцев, местная аптека, которая работала с 1963 года, закрывается с 1 марта.

При этом она по сей день пользуется спросом, особенно среди пенсионеров. Вместо этого людям предлагают ездить за лекарствами в Камышлов.

"Ближайшая аптека – в райцентре, в 30-35 км. Если нашу закроют – непонятно, как покупать лекарства", - пишут уральцы.

Максим Иванов заявил, что намерен разобраться в ситуации.

Ранее Накануне.RU попыталось выяснить, насколько серьезной становится проблема дефицита лекарств и какие препараты уже исчезают с прилавков.