08 Февраля 2023
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Около тысячи уральцев оставляют без единственной аптеки, работавшей с 1963 года

Около тысячи жителей нескольких сел на Среднем Урале могут остаться без единственной аптеки. Об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.
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Как рассказал он в своем Telegram-канале, письмо за подписью 127 жителей села Квашнинское пришло ему сегодня утром. По словам уральцев, местная аптека, которая работала с 1963 года, закрывается с 1 марта.

При этом она по сей день пользуется спросом, особенно среди пенсионеров. Вместо этого людям предлагают ездить за лекарствами в Камышлов.

"Ближайшая аптека – в райцентре, в 30-35 км. Если нашу закроют – непонятно, как покупать лекарства", - пишут уральцы.

Максим Иванов заявил, что намерен разобраться в ситуации.

Ранее Накануне.RU попыталось выяснить, насколько серьезной становится проблема дефицита лекарств и какие препараты уже исчезают с прилавков.

Теги: аптека, закрытие, Камышлов



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