08 Февраля 2023
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Политика За рубежом
Фото:Global look press, via www.imago-images.de

СМИ: Эрдоган не будет переносить президентские выборы из-за землетрясения

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган не собирается отменять предстоящие через три месяца выборы президента страны, несмотря на тяжелейшие последствия землетрясения, разрушившего значительную часть поселений на юго-востоке государства, пишет Bloomberg.

Издание считает, что Эрдогану предстоит одна из самых сложных предвыборных гонок за два десятилетия его пребывания у власти.

Ранее Эрдоган ввел чрезвычайное положение на 90 дней в отдельных регионах Турции. Ожидается, что этот его шаг в среду одобрит парламент. Как правило, введение режима ЧП позволяет откладывать такие процедуры как выборы, но Эрдоган не намерен пользоваться этой возможностью, отмечают источники издания в его окружении.

На юго-востоке Турции, куда сегодня прибыл Эрдоган, проживает его традиционный электорат, голосование этих регионов вносит существенный вклад в результаты правящей партии.

По оценкам Bloomberg Economics, убытки после землетрясения могут составить 5,5% валового внутреннего продукта в течение двух лет.

Для Эрдогана главным вопросом в преддверии голосования станет способность правительства спасти максимальное количество людей и обеспечить помощью и кровом примерно 13 млн человек в зоне бедствия. Правительство уже выделило $5,3 млрд на меры экстренного реагирования. Ситуацию ухудшают сильные снегопады и суровые морозы.

Теги: реджеп тайип эрдоган, президентские выборы, турция, землетрясение



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