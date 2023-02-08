СМИ: Эрдоган не будет переносить президентские выборы из-за землетрясения

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган не собирается отменять предстоящие через три месяца выборы президента страны, несмотря на тяжелейшие последствия землетрясения, разрушившего значительную часть поселений на юго-востоке государства, пишет Bloomberg.

Издание считает, что Эрдогану предстоит одна из самых сложных предвыборных гонок за два десятилетия его пребывания у власти.

Ранее Эрдоган ввел чрезвычайное положение на 90 дней в отдельных регионах Турции. Ожидается, что этот его шаг в среду одобрит парламент. Как правило, введение режима ЧП позволяет откладывать такие процедуры как выборы, но Эрдоган не намерен пользоваться этой возможностью, отмечают источники издания в его окружении.

На юго-востоке Турции, куда сегодня прибыл Эрдоган, проживает его традиционный электорат, голосование этих регионов вносит существенный вклад в результаты правящей партии.

По оценкам Bloomberg Economics, убытки после землетрясения могут составить 5,5% валового внутреннего продукта в течение двух лет.

Для Эрдогана главным вопросом в преддверии голосования станет способность правительства спасти максимальное количество людей и обеспечить помощью и кровом примерно 13 млн человек в зоне бедствия. Правительство уже выделило $5,3 млрд на меры экстренного реагирования. Ситуацию ухудшают сильные снегопады и суровые морозы.