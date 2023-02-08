Названа предварительная причина возгорания НПЗ в Ростовской области

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили о том, что пожар на территории завода нефтепродуктов в Новошахтинске произошел, по предварительным данным, из-за нарушения технологического процесса.

"Предварительная причина (пожара) - нарушение технологического процесса", - цитирует РИА Новости представителя управления, который добавил, что, предварительно, загорелась установка на территории завода, не уточнив, о какой именно установке идет речь.

Возгорание на территории завода по переработке нефтепродуктов на улице Хмельницкого, 9 в Новошахтинске произошло сегодня утром. По предварительным данным, площадь возгорания составила 100 "квадратов". Позже пожар был локализован, затем – ликвидировано открытое горение. Никто не пострадал.