08 Февраля 2023
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Происшествия В России
Фото: накануне.ru

Названа предварительная причина возгорания НПЗ в Ростовской области

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили о том, что пожар на территории завода нефтепродуктов в Новошахтинске произошел, по предварительным данным, из-за нарушения технологического процесса.

"Предварительная причина (пожара) - нарушение технологического процесса", - цитирует РИА Новости представителя управления, который добавил, что, предварительно, загорелась установка на территории завода, не уточнив, о какой именно установке идет речь.

Возгорание на территории завода по переработке нефтепродуктов на улице Хмельницкого, 9 в Новошахтинске произошло сегодня утром. По предварительным данным, площадь возгорания составила 100 "квадратов". Позже пожар был локализован, затем – ликвидировано открытое горение. Никто не пострадал.

Теги: Ростовская область, Новошахтинск, НПЗ, пожар



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Ранее 08.02.2023 11:48 Мск В Новошахтинске вспыхнул пожар на территории завода нефтепродуктов


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