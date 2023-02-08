08 Февраля 2023
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: nso.ru

В Тюменской области 4 тысячи человек занимаются научно-исследовательскими разработками

В Тюменской области 4 046 человек занимаются научно-исследовательскими разработками, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства региона.

Большинство (3158 человек) заняты в области технических наук. Большая часть ученых, а именно 60% исследователей - моложе 39 лет. В числе ученых региона — 91 доктор и 410 кандидатов наук, 710 аспирантов. Действует 17 диссертационных советов.

В 2022 году 12 аспирантов отмечены стипендиями губернатора Тюменской области, пять молодых ученых из трех вузов региона получили гранты президента России.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил тюменцев с Днем российской науки.

"На протяжении последних лет в Тюменской области мы целенаправленно предпринимаем шаги по наращиванию нашего научно-технологического потенциала, укрепляем научную инфраструктуру, поддерживаем лаборатории и исследовательские проекты, в том числе участников Западно-Сибирского НОЦ, которые уже демонстрируют первые результаты. Сегодня наука региона – это сплав опыта и молодости, идей и практики, традиций и новых возможностей", - заявил он.

Первые результаты, о которых говорит губернатор Моор, показали молодые ученые Западно-Сибирского НОЦ. Они выводят новые сорта сельскохозяйственных культур. Лаборатория геномных исследований в растениеводстве на базе Тюменского научного центра — это агрономы, биоинженеры-биоинформатики, биологи и агрохимики.

Деятельность ученых направлена на переход от традиционной селекции к современной биотехнологии. Новые сорта способны конкурировать с иностранными.

Перед участниками проекта НОЦ стоят задачи: сделать сорта устойчивыми к неблагоприятным почвенно-климатическим условиям (чтобы расширить с/х-зону от северных до южных регионов), вывести сорта для глубокой переработки (не все сорта подходят для этого), экологизировать сельское хозяйство (новые культуры с генетической устойчивостью к болезням не требуют применения ядохимикатов), создать сорта, в которых нет аллергенов.

У лаборатории уже есть коллекция сортов овса. В ходе совместной работы с селекционерами других организаций, новые сорта уже переданы на регистрацию.

Теги: НОЦ, ученые, день российской науки



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