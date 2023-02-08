08 Февраля 2023
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Фото: kovtunets.ru/скрин

В кинотеатрах Екатеринбурга стартует показ приключенческой комедии для семейного просмотра "Быть"

С 9 февраля в кинотеатрах Екатеринбурга стартует показ приключенческой комедии «Быть», в которой главные роли сыграли: Олег Гаас, Федор Добронравов, Гоша Куценко, Иван Охлобыстин, Владимир Сычев и Роман Курцын.

фильм быть, кинематограф, съемки фильма(2023)|Фото: kovtunets.ru/скрин

Главный герой в исполнении Олега Гааса – популярный блоггер и рэпер, мечтающий жить на широкую ногу и попасть на вершины чартов. Он готов на всё ради успеха, но судьба волшебным образом из 2023-го отправляет его в суровый 1993 год, где он встречает своих молодых родителей и попадает в лихие приключения того времени. У Ильи всего три дня, чтоб изменить судьбу своей семьи.

фильм быть, федор добронравов(2023)|Фото: kovtunets.ru/скрин

По мнению режиссера-постановщика фильма «Быть» Александра Ковтунеца, это семейное кино о том, что мы должны уметь жить, радоваться, любить, прощать и быть. «При этом фильм получился легким, с большим количеством приключений, юмора, трюков, использованием современных технологий», - считает режиссер.

фильм быть(2023)|Фото: kovtunets.ru/скрин

В фильме использованы передовые технологии киноискусства — автомобильные погони, например, снимались с теми же средствами, которые используют создатели франшизы «Форсаж».

«Оказавшись в прошлом, мой герой постепенно начинает понимать что-то важное про себя, про жизнь, про то, что такое — быть. Можно даже сказать, что прошлое меняет его настоящее и дает шанс на будущее», - говорит Олег Гаас.

фильм быть, охлобыстин(2023)|Фото: kovtunets.ru/скрин

Фильм «Быть» хорошо смотреть всей семьей: это легкая лирическая история о том, что любовь вселяет веру и помогает преодолевать трудности. Снявшийся в одной из ролей Гоша Куценко сравнил эту картину с «Назад в будущее» по искренней, сильной эмоции, которую чувствует зритель.

Теги: фильм быть, комедия, кинотеатры, рэпер, лирическая история



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