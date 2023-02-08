Суд снова отказал корпорации "Маяк" в иске к общественнице по делу об "оскорблении Конькова"

Семнадцатый Арбитражный апелляционный суд отказал корпорации "Маяк" в удовлетворении иска к жительнице Екатеринбурга Елене Литвиновой. Напомним, компания настаивала, что свердловчанка своими постами в социальных сетях порочила честь и достоинство корпорации, ее главы Владимира Конькова и всех сотрудников.

"Суд, исследовав материалы дела, заслушав доводы и возражения сторон и оценив их в соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований", - говорится в решении суда первой инстанции от октября 2023 года.

Позднее "Маяк" подал жалобу на решение суда первой инстанции в Семнадцатый Арбитражный апелляционный суд, однако по итогам сегодняшнего заседания, иск корпорации снова остался без удовлетворения.

"Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - говорится в картотеке.

Напомним, история началась со сноса здания ПРОМЭКТ на Декабристов, 20. Работы возмутили жительницу соседнего дома Елену Литвинову. По ее словам, якобы, снос проводился впопыхах и с помощью тяжелой техники, что привело, как она считает, к возникновению трещин на фасаде ее дома, внутри квартир и обрушению облицовки стен подвала. Екатеринбурженка освещала историю действий "Маяка" в социальных сетях, не стесняясь в выражениях в адрес главы корпорации и бывшего свердловского депутата Конькова. Именно эти высказывания и привлекли внимание юристов компании. Ранее Литвинову уже вызвали в прокуратуру за оскорбления в адрес главы корпорации, однако позже это дело было прекращено.