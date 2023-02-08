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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловские коммунисты просят ФАС и прокуратуру проверить новые тарифы за электричество

Глава Свердловского обкома КПРФ, депутат Законодательного собрания региона Александр Ивачев направил депутатские запросы по поводу новых тарифов на электроэнергию в области. Коммунист просит разобраться в этом прокуратуру и Федеральную антимонопольную службу.

Напомним, в декабре прошлого года Региональная энергетическая комиссия Свердловской области установила новые тарифы на электроэнергию для населения, их стоимость увеличилась более чем на 35%. После того, как ФАС не позволила увеличить энерготарифы напрямую, РЭК изменила порядок расчета, что все равно приведет к росту платежей.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском обкоме КПРФ, к Александру Ивачеву обращаются сотни земляков с просьбой разобраться в ситуации, которую они оценивают как катастрофическую. Депутат-коммунист направил запросы в Федеральную антимонопольную службу России и прокуратуру Свердловской области с просьбой дать правовую оценку действиям РЭК. Также он обозначил и другие проблемы с тарифами.

Александр Ивачев(2019)|Фото: Накануне.RU

Расписание двухтарифных приборов учета, как сказано в запросах, установлено таким образом, что энергопотребление в выходные и праздничные дни круглосуточно учитывается по зоне "ночь", что не соответствует интервалам тарифных зон суток. Поэтому с 1 января 2023 года размер платы за электроэнергию определяется только по одноставочному тарифу, и потребители будут вновь переплачивать. А на перепрограммирование счетчиков, учитывая их огромное количество, потребуется больше года.

"Надеемся, обе организации дадут объективную оценку деятельности чиновников из РЭК", - добавили в обкоме.

Напомним, на этой неделе власти запретили митинг против роста тарифов на капремонт и ЖКХ, который планировался в Екатеринбурге 11 февраля.

Теги: тарифы, электричество, ФАС, прокуратура, проверка



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