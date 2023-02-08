Обвинение запросило для экс-губернатора Хабаровского края Фургала 23 года заключения

Прокурор попросил суд приговорить бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 23 годам лишения свободы на основе обвинительного вердикта присяжных.

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2 февраля присяжные вынесли Фургалу обвинительный приговор по всем трем эпизодам его дела: организации двух убийств и одного покушения. Присяжный старшина также отметил, что подсудимый не заслуживает снисхождения.

Политика обвиняют в организации убийства бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также в покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского. Эпизоды относятся к 2004-2005 гг. Сам Фургал вины в этих преступлениях не признает и считает свое дело политически мотивированным.