Мобилизованных из Тувы на фоне скандала с Народной милицией переведут из ДНР в 55-ую бригаду

Глава Тувы Владислав Ховалыг сообщил в своем Telegram-канале о том, что в Минобороны РФ "положительно отнеслись к вопросу о переводе мобилизованных жителей республики из ДНР в 55-ю бригаду".

"Как вы помните, основная часть призванных из Тувы в рамках частичной мобилизации проходят службу в 55-й бригаде. С конца октября они успешно выполняют задачи специальной военной операции. Уверен, славные традиции нашей родной мотострелковой бригады, которая в скором времени будет почетно именоваться гвардейской, поспособствуют поднятию боевого духа мобилизованных. По существующим требованиям переход в расположение другой войсковой части – дело небыстрое, но надеюсь на оперативное решение", - написал Ховальг в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее зампред Госдумы Шолбан Кара-оол отправился выяснять обстоятельства, при которых сотрудники Народной милиции ДНР якобы издевались над мобилизованными жителями Тувы. Этому предшествовало появление в интернете соответствующих сообщений.

После появления публикаций глава республики Владислав Ховалыг созвонился с премьер-министром ДНР Виталием Хоценко и попросил проверить законность действий людей, упоминаемых в видеосообщении, а также в срочном порядке направил в Донецкую Народную Республику своих представителей для разбирательства на месте. Глава Тувы сообщил также, что готовит обращение в Министерству обороны Российской Федерации.