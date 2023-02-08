Пермское УФАС продолжает штрафовать банки за рекламу. Следом за "Сбером" оштрафован "Альфа Банк"

Пермское УФАС оштрафовало "Альфа Банк" за нарушение Закона о рекламе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольной службы.

Реклама, к которой возникли претензии у антимонопольщиков, прозвучала в эфире пермской радиостанции и была направлена на привлечение внимания слушателей к услугам банка по предоставлению ипотечных кредитов. По закону, если реклама услуг по предоставлению кредита, содержит хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, то такая реклама должна содержать все остальные условия, влияющие на полную стоимость займа и определяющие ее для потребителя.

В рекламе "Альфа Банка" было указание на процентную ставку без указания суммы займа, срока, ежемесячного платежа, комиссии по кредитным операциям, а также дополнительных расходов заемщика, связанных с получением кредита, что не позволяет потребителю сделать объективный вывод о полной стоимости кредита.



За нарушение закона о рекламе "Альфа Банк" оштрафовано на 550 тысяч рублей. Отметим, что накануне стало известно, что "Сбербанк" также наказали штрафом за нарушение Закона о рекламе.