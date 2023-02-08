08 Февраля 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

С молотками и в масках: в челябинской школе произошла драка между подростками

В Челябинске проводится проверка по факту драки около образовательного центра №5. По словам очевидцев, сегодня утром в школу забежали несколько человек, они были в масках, с молотками и, возможно, травматическим оружием.

"Дети говорят, видели пистолет, слышали выстрел. Разбежались в ужасе. Учителя говорят, что старшеклассники жутко подрались, дверь выбита. Полиция стояла, потом скорая приехала. Нам учитель сказала, что в начальной школе все спокойно, дети продолжили учебу", - рассказали родители школьников.

Вооруженные люди напали на троих парней, после чего выбежали из школы, пишет Baza.

В пресс-службе регионального ГУ МВД Накануне.RU сообщили, что в настоящий момент сотрудники полиции выясняют обстоятельства инцидента, произошедшего около одного из образовательных заведений. По предварительным данным, участниками драки были подростки. В результате происшествия медицинская помощь потребовалась одному из участников.

Драка в челябинской школе №5(2023)|Фото: Telegram-канал Baza/ t.me/bazabazon

"На месте находятся сотрудники полиции. С целью установления объективной картины случившегося полицейскими опрашиваются очевидцы. Проводятся мероприятия, направленные на установление участников произошедшего. Инцидент взят на контроль начальником ГУ МВД России по Челябинской области Михаилом Скоковым", - отметили в ведомстве.

Baza уточняет, что нападение оказалось "межнациональной стрелкой" девятиклассников, из-за нее пришлось останавливать занятия у школьников из младших классов.

Теги: драка, школа, подростки,



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