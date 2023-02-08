В Новошахтинске вспыхнул пожар на территории завода нефтепродуктов

Пожар произошел на территории завода по переработке нефтепродуктов в Новошахтинске (Ростовская область). Об этом сообщили в ГУМЧС России по региону.

На данный момент открытое горение на заводе ликвидировали, пишет РИА Новости. Пострадавших нет. Площадь пожара, по предварительным данным, составила 100 квадратных метров.

Накануне пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Кстово Нижегородской области. О причинах возгорания не сообщалось.