08 Февраля 2023
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Фото: пресс-служба думы Нижневартовска

В Нижневартовске жильцов дома, в котором взорвался газ, расселят без доплат

В Нижневартовске провели внеочередное заседание городской думы. Депутаты обсудили вопрос предоставления дополнительной меры поддержки жильцам Мира, 6а, разрушенного от взрыва газового баллона. Новая мера предусматривает расселение собственников без доплат за разницу в площади квартир, передает корреспондент Накануне.RU.

взрыв дома в нижневартовске, разрушенный подъезд, мчс(2023)|Фото: Накануне.RU

Дом, согласно результатам экспертизы ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России», был признан аварийным и непригодным для проживания. Всего в разрушенной пятиэтажке 66 квартир, из которых 4 находятся в муниципальной собственности, 62 — в частной.

взрыв дома в нижневартовске, разрушенный подъезд, мчс(2023)|Фото: Накануне.RU

Проект решения был разработан для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и предлагает расселить жителей пострадавшей пятиэтажки без доплат. По оценкам городского управления жилищной политики, доплата за новую квартиру большей площади с таким же количеством комнат составила бы до 500 тысяч рублей.

«В связи с тем, что в результате взрыва погибло 8 человек, травмировано 2 человека, причинен значительный материальный ущерб, нарушены нормальные условия жизнедеятельности людей для большинства граждан сумма доплаты разницы является непосильной», — гласит проект решения.

депутаты, дума нижневартовска(2023)|Фото: пресс-служба думы Нижневартовска

В связи с изменениями СНиП за 49 лет, прошедших с момента возведения Мира, 6а, домов с квартирами такой же площади в городе уже давно не строят. Для сравнения, площадь однокомнатной квартиры в пятиэтажке — 30 кв.м., а в домах проекта ДСК — 39. В первую очередь жителям будет предложена выкупная стоимость. Тем, кто откажется, будет предложена квартира в одной из новостроек «Нижневартовскстройдетали».

«Уже известно, в каких домах будет предоставлено жилье?» — уточнил депутат Сергей Землянкин.

депутат землянкин(2023)|Фото: пресс-служба думы Нижневартовска

В каких микрорайонах и домах муниципалитет приобретет жилье взамен разрушенного, станет известно позже, однако закупка будет конкурсной, а дома — не старше пяти лет. Федеральные нормы законодательства не предусматривают расселение без доплат, поэтому изменения необходимо было внести на муниципальном уровне.

взрыв газа, мчс, происшествие, пожарные(2023)|Фото: Накануне.RU

Решение ввести новую меру поддержки было принято единогласно. За проголосовали 22 депутата.

«Депутатским корпусом сегодня единогласно было принято значимое решение ввести дополнительную меру поддержки гражданам, которые оказались в такой сложной, от них не зависящей ситуации. Это значимая, это правильная мера поддержки, когда бюджет берет на себя разницу между ценой покупаемого и приобретаемого жилья», — прокомментировала по итогам заседания вице-спикер думы Наталья Зяблицкая.

дума нижневартовска, кощенко(2023)|Фото: пресс-служба думы Нижневартовска

Теперь собственники смогут получить либо выкупную стоимость, либо жилое помещение по договору мены. Получить выплату или квартиру смогут также наследники погибших собственников. Мера поддержки предоставляется гражданам однократно. По оценке счетной палаты, общая сумма выпадающих из бюджета города доходов составит порядка 15 миллионов рублей.

Теги: взрыв газа в нижневартовске, дума нижневартовска, снип, чрезвычайная ситуация, депутаты



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