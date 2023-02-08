Бюджет РФ тратит 400 млн рублей на стенды у водоемов, которые воруют и ломают

Федеральный бюджет расходует до 400 млн руб. на установку информационных стендов у водных объектов. Стенды из "ядреного металла" "воруют и ломают", а не устанавливать их запрещает закон.

Поправку, которая должна улучшить ситуацию, сегодня одобрил комитет Госдумы по экологии. Представители Минприроды отметили, что знаки часто устанавливаются в местах, где их могут увидеть только звери. Новые правила должны сделать установку стендов более адекватной – на пересечении с дорогами и тропами, в местах отдыха и т.д.

"Знаки надо устанавливать не там, где зверушки, а где люди", - согласились в комитете. Зампред комитета Анатолий Грешневиков раскритиковал Минприроды за отсутствие работы с населением: "Мало кто говорит о причинах воровства знаков. Ни в одной стране не воруют эти знаки. Минприроды не занимается должным экологическим воспитанием и просвещением. Дроздов (Николай Дроздов, известный телеведущий – прим. ред.) мне сказал, что Эрнст (глава Первого канала – прим. ред.) снял программу "В мире животных" по причине "не формата".