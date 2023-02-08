08 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Володин поддержал идею приравнивать бойцов ЧВК к военным контрактникам 

Председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин поддержал идею приравнять добровольцев из частной военной компании (ЧВК "Вагнер") к военнослужащим по контракту. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

С инициативой к Володину пришла местная жительница, чей бывший муж погиб в ходе спецоперации. Однако из-за того, что он был из числа ЧВК, в захоронении с воинскими почестями семье отказали, а несовершеннолетняя дочь погибшего и вовсе осталась без каких-либо выплат. В гордуме отметили, спикер поддержал предложение, отметив, что нет разницы между теми, кто встает на защиту страны.

"Заявительница направила письменное обращение в мой адрес с просьбой ходатайствовать о рассмотрении этого вопроса, так как не следует делать различий между теми, кто встает на защиту нашей страны", - добавил Володин в своих соцсетях.

Теги: Володин, контрактник, ЧВК, выплаты



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