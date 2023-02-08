Командир "Ахмата": Киев перебрасывает в Донбасс дополнительные силы с Западной Украины

Киев начал перебрасывать в Донбасс дополнительные силы с запада Украины, заявил командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.

По его словам, поступает информация о том, что дела у украинской армии очень плохи.

"В топку войны ежедневно забрасываются огромные силы и средства, которые снимаются с херсонского, харьковского направлений и даже с западной Украины", - сообщил Алаудинов в эфире "Соловьев Live".

Командир "Ахмата" отметил, что для российских сил ситуация складывается "очень хорошо", продвижение идет по всей линии боевого соприкосновения в ЛНР.

В конце января Алаудинов сообщил, что российские подразделения теснят противника со стороны Угледара и Артемовска и планируют освободить Донецкую Народную Республику (ДНР) в ближайший месяц-полтора.