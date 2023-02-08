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Фото: Накануне.RU

Свердловский депутат Госдумы просит военного прокурора разобраться с ростовским госпиталем

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов рассказал о новых случаях с "утерянными" в ростовском госпитале справками раненых бойцов. Парламентарий продолжает разбираться в ситуации и подключил военного прокурора.
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Напомним, ранее к Иванову обратилась жительница Пышминского района, сын которой попал в Ростов после получения ранения в зоне СВО. Однако справку об этом в медучреждении якобы "потеряли".

Как рассказал сегодня депутат в своем Telegram-канале, после того, как он придал эту историю огласке, к нему обратились родственники еще двух раненых солдат, чьи справки также "растворились" где-то в районе ростовского госпиталя.

"Вывод: проблема со справками, скорее всего, системная. В запросе главному военному прокурору Южного военного округа сообщил информацию обо всех трех случаях. Будем разбираться", - пообещал Максим Иванов.

Как сообщало Накануне.RU, на этой неделе депутат рассказал, что некоторые мобилизованные свердловчане до сих пор не получили положенных выплат за сентябрь-октябрь прошлого года.

Теги: Иванов, госпиталь, справки, прокурор



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