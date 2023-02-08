19-летняя жительница Каменска-Уральского скончалась после устроенного подростком ДТП

19-летняя жительница Каменска-Уральского, попавшая вчера в страшную аварию со своим 17-летним знакомым, скончалась в больнице. Об этом Накануне.RU сообщили в управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

Напомним, что за рулем ВАЗ-21150 сидел пьяный подросток, а девушка - на переднем пассажирском сидении. Несовершеннолетний водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и на полной скорости врезался в "ГАЗель". В результате парень получил несколько переломов, а его пассажирка была доставлена в тяжелом состоянии в реанимацию. Сегодня рано утром поступила информация, что ночь пациентка не пережила.

"Девушка скончалась в 04:40 в реанимации. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Составлены административные протоколы по ч.4 ст.12.15 (выезд на встречную полосу), ч.1 ст.12.7 (вождение без прав), ст.12.6 КоАП (непристегнутый ремень безопасности), ч.1 ст.12.37 (отсутствие страховки), и ст.12.5 КоАП", - рассказали в ГИБДД.

При оформлении материалов также выяснилось, что автомобиль принадлежал не водителю, а его знакомому. Сотрудники по делам несовершеннолетних проведут дополнительные мероприятия с законными представителями виновника ДТП.