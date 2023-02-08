08 Февраля 2023
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Экономика Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинске дорожный подрядчик намерен подать иск о банкротстве "Южуралмоста"

Компания "Урал-Сервис-Групп" намерена обратиться в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о признании "Южуралмоста" банкротом. Соответствующая информация появилась на портале "Федресурс", передает корреспондент Накануне.RU.

"Урал-Сервис-Групп" настоящим заявлением сообщает о своем намерении обратиться в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о признании АО "Южуралмост" несостоятельным (банкротом) в связи с наличием у него признаков банкротства, предусмотренных Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)", - говорится в сообщении.

В июне прошлого года суд удовлетворил иск "Урал-Сервис-Групп" к "Южуралмосту" о взыскании основного долга по договору оказания услуг в размере 75,2 млн рублей. Между компаниями был заключен договор оказания услуг, в соответствии с которым исполнитель принял на себя обязательство по оказанию заказчику услуг с использованием транспортных средств, специализированных машин, оборудования и механизмов, а также ручного труда, а заказчик обязался принять оказанные услуги и оплатить их. Также были заключены дополнительные соглашения, в соответствии с которыми "Урал-Сервис-Групп" обязалось выполнить работы на общую сумму 134,9 млн рублей. Речь идет о ремонте путепровода через железную дорогу на км 1852+200 на М-5, автомобильной дороги Миасс – Златоуст, о реконструкции автомобильной дороги Родники - Полесье и др. Однако "Южуралмост" работы оплатил частично в сумме 59,7 млн рублей.

Добавим, что в марте прошлого года компания "Южуралмост" уведомила о том, что общим собранием акционеров принято решение о ликвидации и назначении ликвидатора Георгия Васильева. Однако в ноябре прошлого года Арбитражный суд удовлетворил ходатайство Челябинского регионального отделения Фонда социального страхования РФ о принятии обеспечительных мер. МИФНС России № 17 по Челябинской области запретили совершать любые регистрационные действия по внесению в ЕГРЮЛ изменений в отношении "Южуралмоста". В декабре обеспечительную меру изменили, запретив МИФНС России № 17 совершать регистрационные действия по внесению в ЕГРЮЛ сведений в отношении акционерного общества о прекращении юридического лица.

Обеспечительные меры были приняты по иску Челябинского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, которое взыскивает с "Южуралмоста" капитализированные платежи в размере 21,8 млн рублей.

Напомним, 18 марта 2019 года ФАС признала наличие двух антиконкурентных соглашений на челябинских дорожных аукционах на общую сумму почти 2,4 млрд руб. Все контракты заключались с АО "Южуралмост" при снижении цены контрактов не более 1,5%. Одним из участников сговора признан Борис Дубровский. На этом фоне Дубровский подал в отставку. Компанию оштрафовали на 484,3 млн рублей. В марте 2021 года Арбитражный суд Москвы признал незаконным решение ФАС в части признания наличия двух антиконкурентных соглашений на челябинских дорожных аукционах. При этом суд отказался признавать незаконным решение ФАС в части направления материалов по делу в Следственный департамент МВД РФ и Генпрокуратуру. Однако в январе 2022 года Арбитражный суд Московского округа отменил решение суда первой инстанции. Верховный суд не стал рассматривать кассационные жалобы бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и компании "Южуралмост" на решение арбитражного суда Московского округа.

Теги: Южуралмост, банкротство, суд,



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