Умер капитан Мангушев, раненый в голову в Донбассе

Военкор Юрий Котенок сообщил о смерти капитана четвертой бригады второго Армейского корпуса восьмой армии ВС РФ Игоря "Берега" Мангушева, ранее получившего ранение в голову.

"Игорь Мангушев с позывным "Берег" скончался от последствий огнестрельного ранения в голову, полученного несколькими днями ранее. Смерть наступила около шести утра. Царствие Небесное", - написал Котенок в своем Telegram-канале.

Ранее его супруга обратилась в Минобороны, она сообщила, что ранение муж получил в ночь с 3 на 4 февраля в тылу при неустановленных обстоятельствах. Она полагает, что произошедшее было покушением на убийство или, возможно, даже казнью. Женщина жаловалась, что якобы по факту ранения не ведется никаких следственных действий.