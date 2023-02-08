08 Февраля 2023
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Армия и ВПК В России Украина
Фото: t.me/voenkorKotenok

Умер капитан Мангушев, раненый в голову в Донбассе

Военкор Юрий Котенок сообщил о смерти капитана четвертой бригады второго Армейского корпуса восьмой армии ВС РФ Игоря "Берега" Мангушева, ранее получившего ранение в голову.

"Игорь Мангушев с позывным "Берег" скончался от последствий огнестрельного ранения в голову, полученного несколькими днями ранее. Смерть наступила около шести утра. Царствие Небесное", - написал Котенок в своем Telegram-канале.

Игорь Мангушев(2023)|Фото: t.me/voenkorKotenok

Ранее его супруга обратилась в Минобороны, она сообщила, что ранение муж получил в ночь с 3 на 4 февраля в тылу при неустановленных обстоятельствах. Она полагает, что произошедшее было покушением на убийство или, возможно, даже казнью. Женщина жаловалась, что якобы по факту ранения не ведется никаких следственных действий.

Теги: Игорь Мангушев, ранение, Донбасс



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